Bensheim.Wie stellen sich Jugendliche ihre Stadt in zehn Jahren vor? Was muss aus ihrer Sicht passieren, damit das historische Zentrum der Ort bleibt oder wird, den Bensheimer und ihre Gäste gerne aufsuchen. Weil sie sich wohlfühlen. Wo ihnen etwas geboten wird und wo sie finden, was sie suchen.

Ihre Ideen dazu werden rund zwei Dutzend Schülerinnen und Schüler der fünf Bensheimer Gymnasien sowie der Schillerschule in Auerbach in einem zweitägigen Workshop ausarbeiten. Ihre Ergebnisse präsentieren sie am Dienstag (22.) ab 15 Uhr auf der Bühne des Parktheaters der interessierten Öffentlichkeit. Eingeladen sind alle, denen eine positive Entwicklung der Innenstadt ein Anliegen ist.

Der Jugendworkshop geht auf eine Initiative des Bürgerforums Zukunft Innenstadt zurück, das sich seit Oktober intensiv mit dem Thema beschäftigt und sich viel vorgenommen hat. 23 Arbeitspakete wurden geschnürt. Was der Bevölkerung davon besonders am Herzen liegt, wollen die Initiatoren mit einer Online-Umfrage in Erfahrung bringen: www.buergernetzwerk.de. Dort besteht auch die Möglichkeit, eigene Diskussionsbeiträge einzustellen.

Dass die Jugendlichen direkt gefragt werden, ist bei Zukunftsfragen ein Muss. Im speziellen Fall begeben sich Schülerinnen und Schüler des AKG, des Goethe-Gymnasiums, der Geschwister-Scholl-, der Liebfrauen-, der Karl-Kübel- und der Schillerschule auf eine von der Bensheimer Agentur IFOK begleitete „Reise in das Bensheim von morgen“.

Sie folgt der Vorgehensmethodik des Design Thinking. Ziel ist die kreative Lösung von Herausforderungen, die durch Megatrends und ihre Auswirkungen auf das Leben vor Ort vorgezeichnet sind. Betrachtet wird alles aus dem Blickwinkel der Kunden, Passanten, Besucher, Geschäftsleute oder Gastronomen. Die strenge Konzentration auf die Akteure führt zu innovativen und anfassbaren Ergebnissen.

Gearbeitet wird nicht im luftleeren Raum: Im Gespräch mit Experten und bei Interviews in der Fußgängerzone gewinnen die Jugendlichen eine Vorstellung davon, wie das Heute mit dem Morgen zusammenhängt und was jetzt oder in Zukunft in Angriff genommen werden sollte, damit Bensheim den Anspruch der „attraktivsten Innenstadt an der Bergstraße“ einlösen kann. red

