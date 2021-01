Bensheim.So viele hätten gar nicht erst ins Kolpinghaus gepasst: Weit über 300 Zuschauer haben am Samstagabend die Premiere der digitalen BKG-Fastnacht verfolgt. Bis Sonntagmittag verzeichnete der Beitrag auf Youtube knapp 1800 Aufrufe. Für die Aktiven der Bensheimer Karneval-Gesellschaft war das neue Format eine große Herausforderung. „Die Aufregung unter den Mitwirkenden war ebenso wie bei einer klassischen Saalfastnacht“, so Vorsitzende Renate Schütz zu dieser Zeitung.

In der 90-minütigen Collage präsentierten die Mitwirkenden ein buntes Programm aus Reden und Szenen, musikalischen Beiträgen und Tanzdarbietungen. Trotz der gebotenen Distanz bei der Aufzeichnung im Vorfeld erleben die Zuschauer eine stimmige Zusammenstellung ohne Längen, die einen schönen Querschnitt des närrischen Treibens im Verein repräsentiert. Flankiert wird die Video-Show von einer kleinen Dreier-Weinprobe, die von Winzern und BKG-Frontmann Matthias Braun moderiert wurde. Durch das Programm führt Sitzungspräsident Hans Bang.

Vor leeren Reihen im Parktheater

Ohne seinen Elferrat, auf stiller Bühne vor leeren Reihen im Parktheater, kündigt Bang die Beiträge an. Eigentlich ein trauriges Szenario, doch die Fastnachter haben das Beste aus der Zwangspause gemacht. Mediale Kreativität und gesunder Sarkasmus kommen ebenso vor wie tänzerische Leichtigkeit und sentimentale Heimatliebe: Am Ende singt Matthias Braun, von einer Solotrompete (Steffen Schneider) begleitet, ein Hohelied auf Bensheim und Sankt Georg. Viel Zuckerguss, doch der Appetit auf ein Stückchen Normalität ist gerade in diesen Zeiten massenweise spürbar.

Genau aus diesem Grund hat die BKG sich für die digitale Variante entschieden. Es sei in diesem speziellen Jahr zu viel passiert, als dass die Narren dazu schweigen könnten, ließ der Verein im Vorfeld wissen. Unter dem Titel „Lebensfreude, Wein und Fastnacht“ sind Beiträge vereint, die an unterschiedlichen Orten aufgezeichnet wurden und als komprimierter Online-Mix auch weiterhin abrufbar sind. Auch das närrische Weinpaket ist bis Ende Februar über die drei Weingüter oder den Verein erhältlich (Telefon 06251/76147).

Die kurzen Talks mit Walter Götzinger (Roter Riesling trocken), Michael Jäger (Grauburgunder trocken) sowie mit Ingrid Boba und Geschäftsführer Martin Simon vom Weingut Mohr (Spätburgunder Rosé feinherb) regten zum begleitenden Probieren an. Gedreht wurde in den Weinbergen und in den Betrieben.

„Außendienst-Elferrat“ Matthias Braun ließ sich die Tropfen schmecken und warb für den Bensheimer Wein, der aufgrund der pandemischen Auszeit einen etwas verringerten Absatz gefunden habe, wie Michael Jäger betont: Die Absage der großen Bergsträßer Weinfeste habe man mit Blick auf den Kellerbestand durchaus gespürt.

Nicht in den Keller, sondern in die entgegengesetzte Richtung zog es die „Zwaa Batschkappe“: Roland Schuhmann und Peter Scheid musizierten mit Gitarre und „Koarschdler-Bass“ in luftigen Höhen auf dem Kirchberg. „Des is moi Stadt“ lautet ihre hymnische Bensheim-Verehrung nach der Melodie eines alten Elton-John-Songs.

Später sieht und hört man das Duo noch auf der heißgeliebten Mittelbrücke, wo es die beschnittene Reisefreiheit kommentiert und zu dem Schluss kommt: „Mer bleiwe zuhaus und rotte so des Virus aus!“ Die daheimgebliebenen Fastnachts-Fans hatten sich teilweise sogar kostümiert vor ihren Endgeräten niedergelassen, tranken die korrespondierenden Weine und ließen sich bestenfalls von der närrischen Stimmung auf der Mattscheibe infizieren.

Überaus gelungene Beispiele für digitale Choreographien präsentieren die Landsknechte mit einer musikalischen Konferenzschaltung, die der Videochat-Ästhetik einen neuen, sehr flotten Rhythmus abgewinnen kann. Der sechsfache Trommelwirbel wurde von den Zuschauern hoch gelobt. Ebenso wie das Showballett, das analog nicht auftreten konnte und stattdessen im Homeoffice-Modus ein schwungvolles Mosaik komponiert hat. Auch dafür gab es viel virtuellen Applaus über die Chatfunktion des Videokanals, der über die BKG-Homepage abrufbar war und ist (www.tillvunbensem.de).

Aber auch die Wortbeiträge kommen nicht zu kurz. Matthias Braun kommentiert wie gewohnt das Geschehen in der großen und der kleinen Welt. Der Weg von Trump zu Richter fällt dabei erstaunlich kurz aus. In ritterlichem Gewand reimte Braun, dass der eine an seinem Stuhl klebe, während der andere mutig auf einem Schleudersitz Platz genommen hatte: „Er wurde abgewählt, weil er nur Verwaltung kann.“

Der Protokoller kritisiert die öffentliche Debattenkultur, die gerade im Wahlkampf erstaunliche Blüten treibe: „Richter trafen Vorwürfe, Klagen und Tiraden, mit denen wollte man ihm schaden“ heißt es da. Es sei daher in Bensheim nicht verkehrt, sich eine Rüstung anzulegen, solange Sitte, Anstand und Geduld im politischen Diskurs in Deckung sind. Denn auch in Germany tue „das Volk nichts als Rumzutrumpen!“

Doch eine gefühlte Wahrheit werde eben „nur gefühlt“ und in Bensheim müsse man jetzt abwarten, ob und in welcher Intensität die von der neuen Bürgermeisterin Klein eingeforderte Transparenz das örtliche Leben verändern wird.

Apropos Durchsichtigkeit: Die lokale SPD habe zwar keinen Kandidaten finden können, dafür aber die bisherige Vorsitzende durch einen Rücktritt verloren. Weitaus problematischer sei ohnehin die Lage am Bahnhof: Die öffentlichen Toiletten dort seien als stille Örtchen nur bedingt geeignet, da sich die WC-Tür nach 15 Minuten – egal, wie die Geschäfte drinnen laufen – von selbst öffnet. Aus Sicherheitsgründen, wie es von der Verwaltung heißt, wird die Kabine automatisch entriegelt. „Also kann man auch dort nicht mal in Ruhe den BA lesen“, so ein enttäuschter Fastnachter.

Auch Peter Jeckel widmet sich dem Thema. Er fragt: Ist es besser, den Klodeckel zu schließen – oder kann man ihn bedenkenlos offen lassen? Für ihn der Impuls für eine semi-wissenschaftliche Spurensuche in der Nasszelle. Denn wie die bunten Blätter der vergangenen Monate nicht müde werden zu vermelden, ist es höchstwahrscheinlich, dass sich beim Spülen Keime in die feinen Tröpfchen – heute besser bekannt als Aerosole – mischen, die sich dann in der Raumluft verteilen und sogar eingeatmet werden können. Man sollte also die Zeit investieren und den Deckel herunterklappen.

„Der Lockdown macht dick“

Tief hinab zog es auch Renate Schütz. Die Vorsitzende führt den Zuschauer in die „Katakomben“ des Parktheaters, wo sich die junge Sina Buschkewitz-Meyer auf ihren Auftritt vorbereitet. Stellvertretend für die Tillgarde servierte sie eine flotte Solo-Nummer. Die Präsidentengarde und die Gesangsgruppe Voices konnten aufgrund der Situation beim digitalen Feiern ebenfalls nicht dabei sein.

Wohl aber Petra Petermann und Jürgen Schröder, die sich ins Kirchberghäuschen zurückgezogen haben. Beim Schoppen wird über gesellschaftliche Themen geplaudert mit der Erkenntnis: Richtig schlimm wird es erst, wenn der Wein alle ist.

Ein junges Gesicht unter den Aktiven ist Jannis Schneider (19). 2017 hatte er auf der Bühne seinen ersten Einzelvortrag – und ist offenbar noch immer hungrig. „Der Lockdown macht dick“, betonte er im Stadtpark bei einem aromatischen Vortrag, der auch kulinarisch extrem gehaltvoll war und manchem sicher Appetit auf die nächste Kampagne gemacht hat. Wie und wo auch immer dieser über die Bühne gehen wird. Sollte es wieder digital werden, hat die BKG ja schon mal üben können.

Info: Link zum Youtube Kanal der BKG: https://bit.ly/38W9pSO; oder auf der Homepage www.tillvunbensem.de den entsprechenden Link anklicken.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.01.2021