Bensheim.Die Bergsträßer Grünen laden zum Vortrag „Das Ende der Evolution“ mit Professor Matthias Glaubrecht, Direktor des Centrums für Naturkunde (CeNak) der Universität Hamburg, am Freitag, 14. August, ins Naturschutzzentrum Bergstraße, An der Erlache 17 in Bensheim ein. Beginn ist um 19 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: Selbst wenn wir den Klimawandel in den Griff bekommen, ist damit das Problem des Artensterbens nicht gelöst. Denn die globale Erwärmung stellt angesichts der apokalyptischen Reiter, die in einem Akt der Verwüstung gegenwärtig über die Erde ziehen, nur einen der Nebenschauplätze dar: Bevölkerungsexplosion, Pandemie, Ressourcenverknappung, Umweltzerstörung und Artensterben.

„Es ist noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen, dass wir neben dem Klimawandel mit dem Verschwinden der Arten ein erhebliches Problem haben“, so Matthias Glaubrecht im ARD-Kulturmagazin ttt.

Der Evolutionsbiologe und Professor für die Biodiversität der Tiere befasst sich in seinem Buch „Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten“ (Dezember 2019) mit dieser anderen, von uns selbst geschaffenen Bedrohung. Denn laut UNO werden in den kommenden Jahrzehnten eine Million Arten aussterben, wenn wir unser Handeln nicht ändern. Das größte Massensterben seit dem Untergang der Dinosaurier.

Veranstaltung findet draußen statt

Am Freitag, 14. August, präsentiert Matthias Glaubrecht in einem anschaulichen Vortrag mit Lesung seine Monografie im Naturschutzzentrum Bergstraße. Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, Fragen zu stellen und über das Gehörte zu diskutieren.

Die Veranstaltung findet im Außenbereich des Naturschutzzentrums Bergstraße unter Berücksichtigung der gültigen Hygienebestimmungen statt. Der Eintritt ist frei. Es besteht die Möglichkeit, das Buch vor Ort zu erwerben und vom Autor signieren zu lassen.

„Von Müsli und Kaffee am Morgen bis zu Pasta und Wein am Abend sind wir von der Natur abhängig“, so Moritz Müller vom Kreisvorstand der Bergsträßer Grünen. „Wir freuen uns, Matthias Glaubrecht als Vortragenden gewonnen zu haben, um unser Bergsträßer Nachhaltigkeitswochenende einzuläuten. Der renommierte Biologe wird in seiner Präsentation nicht nur auf Artenvielfalt und Artensterben eingehen, sondern auch das asymmetrische Verhältnis zwischen Natur und Mensch analysieren, das zu einem Ende der Evolution führen könnte.“

„Nachhaltiges Konsumieren und Wirtschaften ist die Lösung für einen fairen Wandel innerhalb unserer planetaren Grenzen“, sagt Vorstandssprecher Matthias Schimpf weiter und verweist damit auf das Motto der diesjährigen Nachhaltigkeitsmesse, die aufgrund der Corona-Richtlinien in diesem Jahr als Nachhaltigkeitsmarkt am 15. August stattfindet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.08.2020