„Das Ergebnis wird uminterpretiert“

Bensheim.Mit Erstaunen und Unverständnis hat das Bürgernetzwerk auf die aktuelle politische Diskussion zum Marktplatz und die Kritik einiger Fraktionen am Dialogprozess reagiert. „Wir stehen keiner Partei nahe und wollen lieber über Inhalte reden, statt uns in die kommunalpolitische Debatte einzumischen“, sagte Karl-Heinz Schlitt. Aber man wundere sich schon, wie die Ergebnisse nun parteipolitisch motiviert und vielleicht auch den kommenden Wahlen geschuldet uminterpretiert und instrumentalisiert würden.

Man habe – wie mehrfach berichtet – ein Eckpunktepapier vorgelegt, dessen größter gemeinsamer Nenner der maximale „Schorschblick“ – und zwar so, wie man die Kirche jetzt von der Hauptstraße aus sieht – gewesen sei. Einig seien sich darüber hinaus alle Teilnehmer gewesen, dass das Ziel die Belebung des Marktplatzes sein müsse, mit einer ganzjährigen, wetterunabhängigen Nutzung. Wie man aus dem Gesamtkontext eine Zweigeschossigkeit eines Neubaus (wie von der BfB als zusätzliche Option gefordert) ableiten kann, „erschließt sich mir nicht“, meinte Schlitt.

Für Sanjin Maracic ist es „schockierend, wenn man sieht, wie klare Ergebnisse anders gedeutet werden“. Die Bürger hätten 150 Tage diskutiert, man habe ein eindeutiges Resultat erhalten. Kritik am Verfahren hält auch Hans-Peter Meister für nicht gerechtfertigt. „Dieser Dialogprozess ist nach allen Regeln der Kunst abgelaufen. Da wurde nichts manipuliert. Mehr Offenheit geht nicht“, erklärte der Bürgernetzwerk-Initiator. Dass mancher politischen Richtung das Ergebnis nicht passe, sei das eine. „Sie wollen dann aber nicht auf die Bürger hören. Ihre Kritik am Verfahren ist eine Kritik an der Meinung der Bürger.“

„Hüter des Prozesses“

Das Netzwerk sehe sich im städtebaulichen Wettbewerb als Hüter des Prozesses. Die Initiative wird mit einem Fach- und Sachpreisrichter in der Jury vertreten sein. Der Sachpreisrichter soll ein Teilnehmer des Bürgerdialogs sein und per Auslosungsverfahren ermittelt werden. Beide Personen sollen sicherstellen, dass in der Auslobung die Positionen aus dem Verfahren auch berücksichtigt werden. Konkret legt man Wert darauf, dass ein Punkt stärker in den Vordergrund rückt: eine temporäre Überdachung am oberen Marktplatz. Zudem müsse der Ideenteil des Wettbewerbs so breit gefasst werden, dass sich möglichst alle berücksichtigt fühlen – auch diejenigen, die für kein Haus am Markt 2.0 sind und dies entsprechend artikuliert haben. „Es darf keine Klein-Klein-Lösung geben, die alles nur auf einen eingeschossigen Neubau reduziert“, betont Maracic.

Aus seiner Sicht muss der Marktplatz von der Stadtkirche bis zum Kaufhaus Reiling/Krämer einbezogen werden – einschließlich der Fachwerkhäuser und landschaftsplanerischen Ansätzen. Es dürfe nicht zu kurz gedacht werden. dr

