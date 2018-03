Anzeige

Bensheim.„Denn die ganze Welt wiegt den Tag nicht auf, da das Hohelied Israel gegeben wurde. Denn alle Schriften sind heilig, aber das hohe Lied ist hochheilig.“ Diese Aussage stammt von Rabbi Aqiba in der Mischna, der ersten und wichtigsten Textsammlung des rabbinischen Judentums. So überschwänglich hat der Rabbiner das alttestamentliche Hohelied bewertet. Und ihm schlossen sich zahllose jüdische und christliche Ausleger dieses Buches bis weit ins Mittelalter an. Kein anderes Buch des Alten Testaments wurde so häufig kommentiert und ausgelegt wie dieses. Und bei kaum einem anderen biblischen Buch liegen die Interpretationen so weit auseinander.

Die Auslegungsgeschichte des Hohenliedes erweist sich als mindestens so spannend und abwechslungsreich, wie das Buch selbst. Das erotischste aller biblischen Bücher gibt Rätsel auf und konfrontiert die Leser mit sehr persönlichen Fragen – wie den Fragen nach dem Verhältnis von Erotik und Glaube, Sexualität und Spiritualität, zwischenmenschlicher Liebe und der Liebe zu Gott.

Was macht ein Buch mit erotischen Liebesliedern in der Bibel? Im Judentum hat es nach wie vor eine wichtige Stellung: das Hohelied wird zu Passah gelesen, dem Fest, an dem der Auszug Israels aus Ägypten als Zeugnis der Liebe Gottes zu seinem Volk gefeiert wird.