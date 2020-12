Das Forsthaus glänzt als Weihnachtshaus

Bensheim.„Liebes Christkind, ich wünsche mir von Dir einen Bademantel, ein Fußballtrikot von Borussia Dortmund, am besten das von Marco Reus, und wenn möglich noch ein paar neue Fußballschuhe. Dein Frankie“. „Hallo Christkind, zu Weihnachten wünsche ich mir von Dir eine Barbiepuppe und Buntstifte zum Malen. Viele Grüße, auch von meiner Mama, Sina“.

So und ähnlich lauten die Weihnachtswünsche, die in den Briefkasten am ehemaligen Forsthaus im Bensheimer Stadtteil in Schwanheim eingeworfen werden. Viele kleinere Kinder, die dort mit ihren Eltern vorbeikommen, meinen nämlich, hier sei das Weihnachtshaus. Denn seit dem 1. Advent erstrahlt, wenn es dunkel wird, das Haus in weihnachtlichem Glanz. Alle Fenster sind erleuchtet, ebenso die vier Außenfassaden, zudem auch die Tannenbäume.

Hausherr Rudi Reichwein, der frühere Bensheimer Revierförster im Forsthaus, der seit 45 Jahren hier wohnt, hatte vor 24 Jahren die Idee, sein Haus zu schmücken. Nicht grell, nicht bunt und nicht blinkend, wie es mancherorts üblich ist, sondern in schlichtem, warm-weißen Ton gehalten, geht von dem weihnachtlichen Schmuck eine Faszination aus, die nicht nur die Jüngsten ergreift. Viele Autofahrer bremsen ab, fahren langsamer oder bleiben sogar für einen Moment stehen, wenn sie die Strecke am Forsthaus passieren und lassen das „Weihnachtshaus“ auf sich einwirken.

„Am Anfang hatte ich nur drei Fenster geschmückt“, erzählt Rudi Reichwein, „doch dann fand es mehr und mehr Gefallen, so dass über die Jahre alle Fenster und auch die Außenfassaden illuminiert wurden.“ Nur einmal, weiß Reichwein noch, blieb das Forsthaus während der Weihnachtszeit dunkel, „als ich aus Krankheitsgründen nicht zum Schmücken kam“. Als viele Menschen nachfragten, warum das Forsthaus nicht leuchtet, war ihm klar geworden, dass dieses weihnachtliche Ritual ganz einfach erwartet wird.

Immerhin benötigt Reichwein dafür drei Wochen, bis die knapp 2000 LED-Leuchten an ihrem Platz, bis die Häuserwände geschmückt, bis die Fensterscheiben und Hecken mit Tannenbäumen modelliert sind.

Jeden Abend, bei Einbruch der Dunkelheit, leuchtet das „Weihnachtshaus“ und gibt seinen warmen Glanz ab, bis zum nächsten Morgen, bis es wieder hell wird. Die Kosten dafür halten sich in Grenzen. Das alte Forsthaus steht so exponiert, dass man es schon von weitem einsehen kann.

Bis zum Dreikönigstag erfreuen sich nicht nur der Hausherr, sondern auch Jung und Alt, Einheimische und Fremde, die zufällig vorbeifahren an dem weihnachtlichen Glanz. Und seit vielen Jahren schon liegen in Reichweins Briefkasten die Weihnachtswünsche der kleinen Kinder. Der ehemalige Revierförster ist sich sicher, dass auch alle Botschaften beim Christkind ankommen. Und nicht selten liegt im Briefkasten auch mal eine Tafel Schokolade oder steht eine Flasche Wein vor der Tür als kleines Dankeschön für diese gute Idee.

Neu ist in diesem Jahr – der Corona-Pandemie geschuldet –, dass an Weihnachten auf dem gegenüber dem Forsthaus liegenden Grundstück eine Open-Air-Weihnacht stattfindet. Das Ganze kann aber auch auf dem Youtube-Kanal verfolgt werden. Erstmals werden die Kirchengemeinden Schwanheim, Einhausen, Bürstadt und Bobstadt gemeinsam über die Festtage digitale Andachten, verlinkt über die Homepages der Kirchengemeinden, gestalten.

Auf der 10 000 Quadratmeter großen Wiese des Reitvereins feiert Pfarrerin Katrin Hildenbrand an Heiligabend um 14 und 16 Uhr Gottesdienste für Familien, um 17.30 Uhr hält Pfarrer Christian Ferber eine Christvesper.

Die Teilnehmerzahl ist auf 250 Personen beschränkt. Interessierte Teilnehmer müssen sich allerdings anmelden unter: https://kircheeinhausen.church-events.de. Bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten dürfen bei den Gottesdiensten zusammenstehen.

Nicht registrierte Personen können nicht zur Waldweihnacht kommen. mül

