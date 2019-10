Das Frauenhaus benötigt dringend Hilfe

Bensheim.Es sind Dramen, die sich meist unbemerkt von der Öffentlichkeit abspielen, aber die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit betreffen. 107 Frauen und mit ihnen 127 Kinder musste das Frauenhaus Bergstraße in Bensheim im vergangenen Jahr abweisen. „Wir versuchen zwar, alles möglich zu machen. Aber manchmal müssen die Frauen in ihre Gewaltsituation zurück, weil es keine andere Option gibt“, erklärte die

...