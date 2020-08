Kriminalität

Lack von 20 Autos zerkratzt

Birkenau. Sachschaden in Höhe von mindestens 50 000 Euro wurden am Dienstag an Autos und einem Verkehrsspiegel in Birkenau-Reisen festgestellt. Wie die Polizei gestern berichtete, haben sich bislang 20 Autobesitzer gemeldet.