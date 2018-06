Das gesteckte Ziel erreicht

Anzeige

Bensheim.Das Dessert ist verspeist und die Schulzeit in der Berufsfachschule (BFS) damit beendet. Mit diesem originellen Vergleich beschrieb der Schüler Jannik Karb das erfolgreiche Ende von 31 Schülern und Schülerinnen an der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim.

Demnach war die Grundschulzeit die Vorspeise, die weiterführende Schule bis zum Hauptschulabschluss der Hauptgang, und – das Beste kommt bekanntlich zum Schluss – die Berufsfachschule mit den Schwerpunkten Elektrotechnik, Holztechnik, Metalltechnik und Ernährung das leckere Dessert.

„Der Siegerpokal ist der mittlere Abschluss“, sagte Klassenlehrerin Silke Brose, die ihre Ernährungsklasse mit elf Schülern ganz im WM-Fieber als ihren Kader einer Nationalmannschaft verglich. „Sie haben mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsfachschule eine wichtige Eintrittskarte für eine weitere Ausbildung oder Schullaufbahn erworben“, betonte Studiendirektor Helmut Cech.