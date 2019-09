Bensheim.Drei Wochen vor dem eigentlichen bundesweiten Kinostart zeigt das Luxor-Kino am Berliner Ring in einer Preview-Kinovorstellung den neuen Dokumentarfilm „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. Der Film startet bundesweit offiziell erst am 17. Oktober in den deutschen Lichtspielhäusern.

Basierend auf dem gleichnamigen Buch des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Thomas Piketty begibt sich Regisseur Justin Pemberton auf eine Reise durch die Geschichte des Kapitals, die zeigt, dass die Annahme, dass eine Anhäufung von Kapital immer auch sozialen Fortschritt erzeugt, so nicht richtig sein kann. Der Film passt in die aktuelle Gerechtigkeitsdebatte, im Zuge derer etwa auch eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer gefordert wird.

Der Film wird am Mittwoch (25.) um 8 Uhr am Vormittag gezeigt. Die Vorstellung richtet sich in erster Linie an Schüler der benachbarten Karl-Kübel-Schule, kann aber auch von der interessierten Öffentlichkeit besucht werden. red

