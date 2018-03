Anzeige

Bensheim.Wer das kleine Einmaleins im Schlaf beherrscht, ist gut gerüstet für weiterführende mathematische Aufgaben. Spätestens, wenn es ans Dividieren geht, hilft das Abzählen an den Fingern nicht mehr weiter. Mit einem NLP-basierten System lernen Schüler, das kleine Einmaleins flüssig zu beherrschen. Sie bekommen Sicherheit und Schnelligkeit beim Rechnen, was in der Schule und im Alltag weiterhilft. Angesprochen sind Schüler zwischen acht und zwölf Jahren. Der Kurs läuft dreimal dienstags, ab dem 6. März, von 16.30 bis 18 Uhr im Bensheimer Volkshochschulgebäude, Am Wambolterhof 2.

Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon 06251/1729618 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red