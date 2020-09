Das Motto: Fair statt mehr

Bensheim.„Fair statt mehr“ unter diesem Motto steht die faire Woche 2020. Welchen Beitrag kann der faire Handel zu globaler Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit leisten? Wie kann ein besseres Leben für alle Menschen aussehen und wie kann das erreicht werden? Das sind die Themen, um die es bei der diesjährigen Fairen Woche geht. Nicht nur die Wirtschaft in den Ländern des Globalen Südens steht im Fokus, ganz konkret geht es darum, das zwölfte Entwicklungsziel der Vereinten Nationen „nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion“ hierzulande umzusetzen.

Das ist der Anlass für die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt Bensheim“, die Themen „fairer Handel mit den Produzenten des Globalen Südens“ und „Nachhaltige und regionale landwirtschaftliche Produktion“ zusammen zu bringen.

Für Letzteres steht der Verein „Gemeinsam Wirtschaften“. Gegründet im August 2020 setzt er sich für Natur-, Umwelt- und Tierschutz ein, indem er die regionale, ökologische und bäuerliche Landwirtschaft unterstützt. „Unser Verein begünstigt die gemeinsame Vermarktung ökologisch produzierter Nahrungsmittel und möchte den Bensheimer Bürgern einen einfachen Zugang zu diesen ermöglichen. Da sowohl Kunden wie auch Erzeugerinnen Mitglieder im Verein sind, entsteht ein solidarisches Netz zwischen beiden Gruppierungen“, formuliert Birgit Rinke, die Initiatorin und erste Vorsitzende des neugegründeten Vereins. „Hauptziel des Vereins ist es, einen Verkaufsstand mit regionalen und ökologisch produzierten Lebensmitteln samstags auf dem Bensheimer Markt zu etablieren.“

Auf der anderen Seite setzt sich der Bensheimer Weltladen seit fast drei Jahrzehnten für fairen Handel ein. Für das Entwicklungsziel „Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion“, spielt der faire Handel eine große Rolle.

Von Kaffee, Kakao oder Bananen über Saft, Tee, Reis, Honig, Zucker und Wein bis hin zu Textilien, Schnittblumen, Kosmetika und Gold – bei all diesen Produkten macht Fairtrade einen Unterschied für die Produzenten im Globalen Süden.

„Wichtig ist es, die ganze Lieferkette zu betrachten und nicht nur Rohstoffe zu importieren, sondern wo immer es möglich ist, das fertige Produkt. Damit verbleibt ein möglichst großer Teil der Wertschöpfungskette in den Erzeugerländern. Wir versuchen das in diesem Jahr an Beispielen zu demonstrieren“, so Rudi Hille vom Weltladenteam und Thomas Götz, Sprecher der Steuerungsgruppe „ Fairtrade-Stadt Bensheim“.

Präsentieren werden die beiden Gruppen dies bei einem gemeinsamen Infostand in der Bensheimer Fußgängerzone (Hauptstraße 53) am kommenden Samstag (19.) zwischen 10 und 13 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.09.2020