In Berlin und ganz Deutschland zog Rukis Boxstil bald die Massen an. Doch der erstarkende Nationalsozialismus machte es ihm zunehmend unmöglich zu boxen: Zu den Olympischen Spielen durfte er schon nicht fahren. Der Gipfel des Unrechts war dann schließlich einige Jahre später, dass ihm der Titel als Deutscher Meister im Halbschwergewicht aberkannt wurde und das, obwohl er nach Punkten gewonnen hatte – Hans war dabei gewesen.

Weiß gepudert in den Ring

In den Zeitungen aber stand, Ruki hätte „undeutsch“ gekämpft. Beim nächsten Kampf traute er sich Unglaubliches: Mit hell gefärbten Haaren und mit Mehl weiß gepuderter Haut stieg er in den Ring. Und präsentierte einen „deutschen“ Kampfstil: Er wich nicht aus und täuschte nicht an. Er blieb stehen und ließ sich zusammenschlagen. Profi-Boxen ging danach nicht mehr. Es hieß, irgendwie durchzukommen – auch für Hans. Im Konzentrationslager trafen sich die Freunde schließlich wieder. Hier aber wurde ihnen das Boxen zum Verhängnis.

Johann „Rukeli“ Trollmann wurde am 27. Dezember 1907 als Sohn einer sinto-deutschen Familie in Wilsche, Gifhorn geboren. Da seine aufrechte Statur an einen gerade gewachsenen, schönen Baum erinnerte, gaben ihm seine Eltern Wilhelm und Friederike den Namen „Rukeli“. Ruk bedeutet in der Sprache der Sinti und Roma, dem Romanes, so viel wie Baum.

Johann Trollmann wuchs mit acht Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen in der Altstadt von Hannover auf. Schon früh zeichnete sich sein großes Talent zum Boxen ab, und bereits mit acht Jahren stieg er erstmals in den Ring. Trollmann gewann in jungen Jahren viermal die Regionalmeisterschaft, stieg zum norddeutschen Meister auf und nahm an der deutschen Meisterschaft im Amateurboxen teil. Sein Stil war spektakulär und kam beim Publikum gut an.

Zu den Olympischen Spielen von 1928 in Amsterdam wurde er vom Reichsverband dennoch nicht aufgestellt. Die fadenscheinige Begründung: Seine Leistungen seien ungenügend gewesen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die olympische Nationalmannschaft nicht von einem Sinto vertreten werden sollte.

