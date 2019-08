„Das Stadtparlament hat es in der Hand“

Bensheim.Es knirscht (mal wieder) gewaltig in der größten Stadt des Kreises. Auf einen hitzigen Sommer könnte ein eisiger Herbst folgen, wenn sich das Binnenklima in Bensheim nicht beruhigt. Die Baustellen sind alte Bekannte, vom Haus am Markt über das Bürgerhaus bis hin zur Debatte um Straßenbeiträge und die Verkehrssituation im Allgemeinen. Auch über die Zukunft von Rolf Richter, dessen erste

...