"Das Volk als Ganzes hat sich schuldig gemacht"

Bensheim. Wie konnte ein so offenkundig betrügerisches, größenwahnsinniges und verbrecherisches Unternehmen wie der Nationalsozialismus ein derart hohes Maß an innenpolitischer Integration erreichen? Der Historiker Götz Aly stellt die These auf, dass Hitler sich die Zustimmung des Volks gleichsam „erkauft“ habe: mit großzügigen Sozialleistungen und Steuergeschenken, die durch die Enteignung jüdischen Besitzes finanziert wurden. Der Holocaust sei daher der konsequenteste Massenraubmord der modernen Geschichte. Die Deutschen wurden vom Diktator „gefügig gemacht“ und in ein für sie bequemes Regime integriert, so Aly in Bensheim.

Bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der November-Pogrome am Ort der ehemaligen Bensheimer Synagoge betonte der Journalist und Autor, in welchem Ausmaß die Deutschen von der Versorgungspolitik der Nationalsozialisten profitiert haben. Nie zuvor sei es den „kleinen Leuten“, den sozialen Aufsteigern und Angehörigen der Eliten besser gegangen. Es seien daher keine Einzelnen gewesen, die sich der Verbrechen schuldig machten, sondern das Volk als Ganzes. Es sei bereit gewesen, um des eigenen Vorteils willen wegzuschauen, als Millionen von Juden und anderer Menschen ausgeplündert, verfolgt und vernichtet wurden.

Alys Perspektive: Die Deutschen waren keine plötzlichen Opfer einer dämonischen Nazi-Macht. Die Masse habe sich vielmehr mit einem System arrangiert, das absoluten Herrschaftsanspruch nach außen mit maximalem Wohlwollen nach innen zu verbinden versuchte. Die These der Kollektivschuld sei daher keineswegs eine Erfindung der Alliierten nach 1945 gewesen, so Aly, sondern von der Nazi-Regierung bereits 1938 als technische Strategie zielgerichtet entwickelt worden. (tr)

