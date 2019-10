Das vorerst letzte Bensheimer Baby

Bensheim.Bis zuletzt hatte man im Heilig-Geist-Hospital noch auf Baby Nummer 450 gewartet – doch daraus wurde nichts mehr. So blieb es bei 449 Entbindung in diesem Jahr. Und mehr werden es nicht werden, denn seit Dienstag hat die Geburtsstation am Bensheimer Krankenhaus geschlossen.

Die vorerst letzte junge Bensheimerin ist damit Miriam Engelbrecht. Sie erblickte nach Klinikangaben am 28.

...