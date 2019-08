Von unserem Redaktionsmitglied

Dirk Rosenberger

Bensheim. Selten war die Stimmung in Bensheim derart aufgeladen. Die Debatten der vergangenen Monaten haben ihre Spuren hinterlassen - nicht nur beim Bürgermeister, sondern quer durch die Stadtgesellschaft. Wie gut, dass demnächst eine neuntägige Auszeit ansteht, in der es mal nicht primär um die Lücke am Marktplatz, die Zukunft der

...