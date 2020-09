Das Winzerfest dehaam setzt Maßstäbe

Bensheim.Wenn ein lokales Nationalheiligtum wie das Bergsträßer Winzerfest auszufallen droht, herrscht in Bensheim Alarmzustand. So war es auch im Frühsommer, als wegen der Corona-Einschränkungen zunächst die Absage verkündet wurde, wenige Wochen später aber der Verkehrsverein mit einem Konzept für das „Winzerfest dehaam“ um die Ecke kam.

Das Alternativprogramm sollte kein Ersatz für das größte Weinfest in Südhessen darstellen, sondern eine Option aufzeigen, wie man in unsicheren und turbulenten Zeiten einen Fixstern aufgehen lassen kann. Zweifel und leise Kritik gab es dabei durchaus. Kann man neun Tage aus dem Parktheater via Live-Stream senden, ohne dass es zum großen Gähnen vor den Bildschirmen kommt? Gehen die Bensheimer da mit? Nehmen sie die kleinen Angebote (Weinpaket, Weintaxi, Online-Weinprobe) überhaupt an?

Nachdem am Sonntagabend traditionell die Fahne auf dem Marktplatz eingeholt und die Bürgerwehr von Oald Bensem final die Vorderlader durchgeladen hatte, kann und muss man festhalten: Das Winzerfest dehaam war ein Knaller. Es hat Spaß gemacht, war kurzweilig, spritzig und hat gezeigt, was möglich ist, wenn man genug kreative Köpfe in einen Raum steckt und das Budget nicht auf Sparflamme gedrosselt wird. Risikofrei war die Umsetzung für den Verkehrsverein zwar nicht, zumal man finanziell drauflegen wird. Aber bei dem Ergebnis braucht man sich nicht verstecken.

Ganz ohne negative Zwischentöne

Natürlich kann man die Pandemie-Edition nicht mit dem Winzerfest-Klassiker „uff de Gass“ vergleichen. Kein Festzug durch die Stadt, kein Winzerdorf, kein Rummelplatz, keine lauen Nächte mit einem Glas Wein in der Hand und guten Gesprächen auf dem Marktplatz. Aber unterm Strich haben die Macher mehr als das Beste aus der Situation gemacht. Sie haben eine Veranstaltung aus dem Boden gestampft, die zurecht und ohne negative Zwischentöne in die Bensheimer Historie eingehen wird.

Bei der Abschiedsrunde am Sonntag im Parktheater konnte man deshalb auch ein bisschen Wehmut spüren, verbunden mit viel Lob und Anerkennung. „Es war ein ganz anderes Winzerfest, so etwas haben wir noch nicht erlebt – und ich hoffe, so etwas müssen wir auch nicht mehr erleben. Mit der Studio-Geschichte haben wir aber wieder das Bensheim-Gefühl geschaffen“, betonte Bürgermeister Rolf Richter.

Er dankte einer ganzen Reihe von Aktiven, darunter dem Verkehrsverein mit Thomas Herborn und Hilde Deppert, allen ehren- und hauptamtlichen Mitwirkenden, dem Bauhof, den Vereinen und dem Technischen Hilfswerk, ohne die die beeindruckende Kulisse vermutlich nicht reibungslos auf die Bühne gewandert wäre. Dass man sich bei dem Wetter in den vergangenen Tagen selbstredend auf ein „normales“ Winzerfest gefreut hätte, stand für Richter außer Frage. „Da wären wieder mehr als 100 000 Besucher gekommen.“

Gebietsweinkönigin Heike Knapp konstatierte, dass es „ein außergewöhnliches Winzerfest war. Es ist super geworden, es ist wunderschön gewesen. Ich hoffe aber, dass wir im nächsten Jahr wieder draußen auf dem Marktplatz feiern können“.

Pointiert und im besten „Bensemerisch“ brachte die Fraa vun Bensem das Zeitgeschehen auf den Punkt. „Das Winzerfest dehaam war unser Halt, es gab unserem Fest eine Gestalt“, verdeutlichte es die Traditionsfigur der Heimatvereinigung Oald Bensem. Sie skizzierte in einer launigen Rede die Entstehungsgeschichte des Umzugs ins Parktheater und des Alternativprogramms – verbunden mit einem Dank an die Sponsoren. „Für mich ist es wunderschön, dass die Bensheimer Unternehmer hinter unserer Stadt stehen.“ Wer hätte je daran gedacht, dass Einschaltquoten und Winzerfest zusammenhängen? Lob gab es von Doris Walter für das Moderatoren-Team Felix Gaudo, Charlotte Freiberger und Florian Schmanke, für die Vereine und Helfer hinter den Kulissen. In der Tat entpuppte sich – neben dem stets gut aufgelegten Profi Gaudo, dem die Fraa vun Bensem den heimischen Dialekt noch antrainieren will – die ehemalige Deutsche Weinprinzessin mit ihrer lockeren und charmanten Art als Bühnentalent.

Mit einem Ausblick verabschiedete sich Doris Walter vom Publikum. „Wir warten gespannt, was nächstes Jahr wird, ob wir wieder gemeinsam feiern. Bleibt mir gesund, das ist das Wichtigste in unserer Zeit“, gab sie allen Zuschauern mit auf den Weg.

Durchweg positive Bilanz

Die Gesundheit vom rasenden Reporter Vince R. Fest war zuvor stark gefährdet, als er in einem Kajak zu einer hübsch animierten Abfahrt vom Kirchberg ansetzte – eine von vielen Hegenbartschen Klamauk-Aktionen während der Festtage, die der Lage immer mal wieder den Ernst nahmen.

Cheforganisator Thomas Herborn vom Verkehrsverein zog am Montag ebenfalls eine durchweg positive Bilanz. Er hob die gelungene Mischung aus virtuellen und realen Bestandteilen – wie Stände, Riesenrad, verkaufsoffener Sonntag – hervor. „Der Stream war sehr erfolgreich, weil er professionell gemacht war“, würdigte er damit vor allem das Engagement von Tobias Rohatsch (Young Dimensions), Gregor Ott (GVO Media), Showmaker und der Parktheater-Crew.

Auch in der Sendung habe man auf einen Mix aus Moderne und Tradition gesetzt. So konnte man durch die Integration der Motto-Tage die Eröffnung und den Abschluss „wie in jedem Jahr erleben“. Wichtig aus seiner Sicht: Trotz der Absage des Klassikers „ist über die verschiedenen Angebote Wein verkauft worden. Nicht so viel wie üblich, aber das ist letztlich auch für die Winzer eine gute Nachricht“. Als „schönen Effekt“ bezeichnete Herborn, dass man im Stream die Weine und die Winzer mehr in den Mittelpunkt stellen konnte als sonst.

Hinzu kamen viele Kontakte mit Exil-Bensheimern, die sich über das Internet und die Netzwerke gemeldete hatten. Im Vorstand werde man nun besprechen, was aus dem Winzerfest 2020 ins Winzerfest 2021 (sollte dann alles wieder normal laufen) übernommen werden kann. Herborns Fazit: „Der Verkehrsverein hat mit der Umsetzung alles richtig gemacht.“

Ob man im nächsten Jahr bei der 84. Auflage den Zusatz „dehaam“ wieder streichen kann, dürfte momentan niemand seriös beantworten können. Fix ist nur der Termin: Gefeiert wird vom 4. bis 12. September – egal, was kommt.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020