Das Winzerfest wird neu erfunden

Bensheim.Das 83. Bergsträßer Winzerfest wird – bedingt durch die Corona-Pandemie – in die Geschichte eingehen. Sah es lange danach aus, dass das größte Weinfest in Südhessen ersatzlos gestrichen würde, haben Verkehrsverein, Stadt Bensheim, die Bergsträßer Winzer und engagierte Bürger nun ein Alternativprogramm zusammengestellt, das vorwiegend digital inszeniert wird – garniert mit einigen analogen Appetithäppchen und Überraschungen. Mit dem Zusatz "Winzerfest dehaam" wurde ein Programmpaket geschnürt, das vom 5. bis zum 13. September als Schwerpunkt einen täglichen Live-Stream aus dem Parktheater hat und sich dabei an den Motto-Tagen des realen Vorbilds orientiert.

Hegenbarth verspricht eine klassische Winzerfest-Dramaturgie in einem kreativen Magazin-Format, das viel Dynamik, Pfiff und Vitalität ausstrahlen soll. Der Charme liegt nicht zuletzt darin, dass die bekannten Weinfest-Protagonisten in teilweise neuen Rollen und Konstellationen zu erleben sind. Auch die Social-Media-Kanäle werden bespielt und so die Interaktion mit den Stream-Zuschauern ermöglicht. "Wir werden das Fest neu interpretieren", so der Veranstaltungsexperte, der selbst als Reporter "Vince R. Fest" durch die Stadt wirbeln wird. Im Studio wird Felix Gaudo als Chefmoderator mit über 30 Jahren professioneller Bühnenerfahrung nichts anbrennen lassen. Der Clou: Die Türme des Winzerdorfs werden auf der Theaterbühne nachgebaut und sollen dort Marktplatz-Flair vermitteln.

Chef-Organisator Thomas Herborn betont, dass der reale Teil des Winzerfestes 2020 nur eine moderate Ergänzung des virtuellen Hauptteils sein kann. In der unteren Fußgängerzone wird es neben einem Riesenrad ein kleines kulinarisches Angebot "to go" geben. Auch hier gilt ein spezielles Abstands- und Hygienekonzept. (ank)

Weitere Informationen unter www.winzerfestdehaam.de