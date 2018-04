Das Ziel muss nicht immer das Abitur sein

Anzeige

Andererseits wurde an der GSS in den vergangenen Jahren die Zahl der Schüler, die das sogenannte Reifezeugnis nicht geschafft haben, wesentlich reduziert und im Gegenzug mit einem Rekordjahrgang von 120 Schülern 2016 die bisher höchste Abiturientenzahl erreicht. Auch in diesem Jahr rechnet Schmöker wieder mit dieser Größenordnung.

Es werde auch viel für den Reifeprozess der Schüler an der GSS getan, macht Schulleiterin Dr. Lüdtke auf ein großes Unterstützungssystem an der Schule aufmerksam. Es gibt Verstärkungskurse in den Hauptfächern – sowohl zum Abbau von Defiziten als auch zum Aufbau von Stärken –, die auch schon für die Sekundarstufe 1 (Klassen 5 bis 10) angeboten werden.

Mit der Deutsch-Offensive bis in die Oberstufe hinein will man an der GSS dem bundesweiten Trend der zurückgehenden Deutschkenntnisse entgegenwirken. Hier soll im nächsten Jahr ein Förderkurs angeboten werden.

Eine große Rolle spielt an der Schule auch das soziale Lernen, versteht sich die GSS doch als Gesamtschule. Dazu gehört die gemeinsame Behandlung von übergreifenden Themen mit allen Schülergruppen, was sehr erfolgreich sei.

Ebenfalls achte man auf besondere, individuelle Rahmenbedingungen, verweist Tim Schmöker auf zwei Schülerinnen, die vom AKG zur GSS gewechselt waren und hier den erforderlichen Freiraum für ihr sportliches Engagement im Handball-Leistungszentrum fanden. Sie machen jetzt ihr Abitur.

Stelle zur Berufsberatung

Da Abitur nicht zwangsläufig ein Studium nach sich ziehen muss, wird im kommenden Schuljahr an der Schule eine Funktionsstelle zur Berufsorientierung eingerichtet, die sich nicht nur an Haupt- und Realschüler, sondern auch an Gymnasiasten wendet.

Zu dem umfassenden Angebot der GSS für die Bildung und persönliche Reife der Schüler gehört seit einigen Jahren auch eine besondere Auszeichnung zum Schulabschluss. Mit dem Migrationspreis werden Schüler für ihre herausragende Integrationsleistung geehrt – sei es für sich selbst oder bei der Unterstützung anderer.

In den 16 Jahren seiner pädagogischen Arbeit an der Scholl-Schule hat Schmöker nicht nur das wachsende Kollegium erlebt, sondern insbesondere den äußerlichen Wandel der Schule durch umfassende Sanierungsarbeiten, die zu einer erheblichen Verbesserung der Aufenthaltsqualität und der Lernbedingungen geführt habe.

Positiv bewertet wird von ihm auch die Kooperation mit den anderen Gymnasien am Ort bei den Leistungskursen. So besuchen GSS-Schüler beispielsweise den Musik-Leistungskurs am Goethe, während an der GSS der Kunst- und Physik-Leistungskurs für externe Gymnasiasten angeboten wird.

Neben seinem pädagogischen Hauptamt ist Tim Schmöker an seinem Heimatort Bickenbach aber auch ehrenamtlich aktiv. In der Gemeindevertretung ist er als SPD-Fraktionsvorsitzender und Mitglied im Bauausschuss politisch engagiert und als passionierter Schachspieler gehört er dem Schachklub Bickenbach an und übernimmt dort als Vorstandsmitglied auch Verantwortung. js

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.04.2018