Daten auf dem PC verschlüsseln

Bensheim.Wer keine Lust auf Datenschnüffler hat, kann sich leicht schützen. Die Verschlüsselungssoftware PGP (Pretty Good Privacy) wird weltweit von Unternehmen und Whistleblowern als sicheres Kommunikationsmittel eingesetzt. Im Kurs der Kreisvolkhochschule Bergstraße lernen Teilnehmer die Bedienung des Programms kennen.

Auf der sicheren Seite

Außerdem erfahren sie, wie man einen Safe auf dem PC zur Sicherung sensibler Daten anlegt und wie man Daten sicher löscht. Wer seinen Laptop mitbringt, kann die Programme gebrauchsfertig installieren.

Für die Teilnahme wird Grundwissen in Windows und der Umgang mit dem Windows-Explorer vorausgesetzt. Der Kurs läuft zweimal montags, ab dem 27. Mai, von 18 bis 21 Uhr im Seminarraum der Kreisvolkshochschule in Bensheim, Am Wambolterhof 2. red

