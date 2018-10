Datenschutz: Vortrag für Vereine

Bensheim.Das Thema Datenschutz steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung für Bensheimer Vereine und Institutionen: Am Montag, 22. Oktober, bietet die Stadt Bensheim gemeinsam mit dem Netzwerk Sport um 19 Uhr einen Vortrag an, in dem es um wichtige Informationen und Fakten rund um Datenschutz relevante Themen geht. Referent ist André Keller, Vorsitzender der Segelfluggruppe Bensheim und Experte im Bereich Datenschutz.

Alle der Stadt bekannten Vereine und Institutionen wurden bereits angeschrieben und zu der Veranstaltung eingeladen. Mittlerweile sind nur noch wenige Plätze frei.

Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, einen dieser Plätze zu bekommen. Eine Anmeldung bis spätestens Mittwoch (17.) ist erforderlich bei Robin Puppe, Telefon 06251/8699167, oder per E-Mail: vereinsservice@bensheim.de. Die Veranstaltung wird circa zwei Stunden dauern. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.10.2018