Dauerhaft abnehmen

Bensheim.LOGI (Low Glycemic and Insulinemic Diet) ist keine kurzfristige Diät, sondern eine auf Dauer angelegte Ernährungsweise, die nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen eine gesunde Ernährung ausmacht. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule lernt man diese Methode kennen und in kleinen Schritten im Alltag umzusetzen.

Was es noch braucht, um erfolgreich abzunehmen: ein Mehr an Bewegung und einen achtsamen Umgang mit dem eigenen Körper. Das Ziel am Kursende ist, aus selbst gefassten Vorsätzen neue Gewohnheiten entstehen lassen, um dauerhaft zu einem gesünderen Lebensstil zu finden. Der Kurs läuft dienstagabends, von 18.45 bis 20.15 Uhr, ab 15. Oktober, im Goethe-Gymnasium (Raum W107). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.09.2019