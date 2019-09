Dauerregen zum Finale

Bensheim.Das Winzerfest 2019 verabschiedete sich gestern mit dem traditionellen verkaufsoffenen Sonntag feucht-fröhlich – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht sollte man im nächsten Jahr einen Wettbewerb für den originellsten Regenschirm für diesen Tag ausloben, dann wird es garantiert trocken und sonnig bleiben.

Getreu dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung“ wagten sich trotz Dauerregen mehr Menschen zum Bummeln und Einkaufen in die Fußgängerzone als erwartet. Und da man sich mit einem Glas Wein belohnen oder an einem der zahlreichen Bewirtungsstände stärken konnte, war der Ausklang des Tages doch besser als am Morgen befürchtet. tn

