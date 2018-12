Deborah Sasson bezaubert das Publikum

Bensheim.Die Aussichten auf weiße Weihnachten tendieren auch in diesem Jahr wieder gegen Null. Leider! Umso dankbarer ließ sich das Publikum am Donnerstag im ausverkauften Parktheater von Deborah Sasson, Gunther Emmerlich und den St. Petersburger Philharmonikern unter Leitung von Juri Gilbo mit Liedern wie „Leise rieselt der Schnee“ und „Let it snow“ ins zauberhafte Winter-Wunderland entführen: Zu

...