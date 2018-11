Dekorative Holzsterne beim Basar in Heilig Kreuz

Auerbach.Vielfältig war auch in diesem Jahr wieder das Angebot beim großen Basar im Gemeindezentrum der katholischen Kirche Heilig Kreuz in Auerbach. Zum Kauf angeboten wurden die unterschiedlichsten Bastelarbeiten aus Holz und Stoff. Es gab Marmeladen, Gebäck, Weihnachtskarten und Blumengestecke.

Fehlen durfte natürlich die beliebte Gemüsesuppe ebenso nicht wie das umfangreiche Angebot an süßen Köstlichkeiten an der Kuchentheke. Der Erlös des Basars kommt seit über 30 Jahren Schwester Justina Prieß zugute, die sich seit 50 Jahren in Afrika für benachteiligte Menschen einsetzt, Kindern den Schulbesuch ermöglicht und sich um Flüchtlinge kümmert. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018