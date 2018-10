Demenz, Verlust und Trauer

Bensheim.Menschen mit Demenz erleben in ihren letzten Lebensjahren sehr viele Verluste. Den Verlust, sich in der Welt zurechtzufinden, selbstbestimmt leben zu können, ihre vertrauten sozialen Kontakte, ihr Erinnerungsvermögen und am Ende den Verlust ihrer Körperkontrolle.

Diese Verluste lösen bei den Betroffenen große Verzweiflung und Trauer aus. Nicht immer können Menschen mit Demenz diese Trauer zeigen. Besonders dann nicht, wenn die Demenz weit vorgeschritten ist.

Bernhild Schneider ist Sozialpädagogin und ehrenamtliche Trauerbegleiterin im Hospiz-Verein Bergstraße. In ihrem Vortrag zum Thema „Demenz, ein Weg durch Verlust und Trauer“ informiert sie über den Trauerweg von Menschen mit Demenz. Im gemeinsamen Gespräch mit der Referentin soll auch erörtert werden, wie wir Betroffene dabei gut begleiten können.

Die Vortragsveranstaltung findet am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Keller der Alten Faktorei in Bensheim statt. Veranstalter ist die Hospiz-Akademie Bergstraße. Die Teilnahme ist kostenfrei, um eine Spende wird gebeten. Es ist keine Anmeldung nötig. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018