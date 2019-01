Demo gegen Abriss

Bensheim.Die „Vereinigung der mutigen Bürger“ will am Samstag, 2. Februar, ab 10 Uhr gegen den Abriss des Hauses am Markt protestieren. Treffpunkt ist am oberen Marktplatz. Zuvor wird es am Samstag (26.) einen weiteren Info-Stand am Marktplatz geben. Von 10.30 bis 13 Uhr stehen Mitglieder für Gespräche bereit. Auch eine Unterschriftenliste gegen den Abriss liegt aus.

Rundgang mit Architekt Mundt

Ebenfalls am Samstag bietet Architekt Lothar Mundt ab 11 Uhr einen Spaziergang rund um das Haus am Markt an. Er wird dabei über die Geschichte des Standorts, den damaligen Wettbewerb zum Bau und die spätere Nutzung sprechen. Der Rundgang dauert 30 Minuten. 15 bis 20 Personen können teilnehmen, bei Bedarf wird direkt in Folge ein zweiter Spaziergang angeboten.

Die „Mutigen Bürger“ setzen sich seit ihrer Gründung im Spätsommer 2018 für den Erhalt des Gebäudes aus den 70er Jahren ein. Das soll bekanntlich im ersten Quartal abgerissen werden und einem Neubau weichen, in dem das Familienzentrum, der Hospiz-Verein und im Erdgeschoss ein Café-Bistro einziehen sollen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.01.2019