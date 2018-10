Demo gegen das Sterben im Mittelmeer

Bensheim. Maike Jäger wollte im Mittelmeer Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten. Aber sie durfte nicht. Die Seenotleitzentrale der italienischen Küstenwache verbot der Crew, sich um die Menschen zu kümmern. „Ohne deren Rückendeckung ist es in libyschen Hoheitsgewässern zu gefährlich“, so die Frankfurter Medizinstudentin in Bensheim.

„Wir sollten die Finger davon lassen“, berichtet sie von dieser Begegnung bei ihrer Mission Mitte Juni. Ihr Schiff, die Seefuchs, musste zurück zum Anlegeplatz nach Malta. Wie sie später erfuhr, sei ein Tanker, der gerade in der Nähe war, einfach weitergefahren. Maike Jäger geht davon aus, dass alle 120 Personen an Bord des Schlauchboots ertrunken sind.

Unterwegs hörten sie per Funkspruch von einem weiteren treibenden Holzboot. Auf ihm 220 Menschen. „Wenn uns nicht kurz zuvor die Flagge entzogen wurde, hätten wir sicher einige retten können.“ Ihre Bilanz: Eine Woche auf See, 340 Tote.

„In den offiziellen Statistiken kommen diese Menschen kaum vor. Sie sind einfach weg“, so die Aktivisten bei einer Demonstration in der Innenstadt, an der am Samstag knapp einhundert Menschen teilgenommen haben. Aufgerufen hatte die internationale Bewegung „Seebrücke“, die in Bensheim von Marina und Birgit Rinke unterstützt wird. „Ich konnte nicht mehr zuschauen, wie vor den Außengrenzen der EU Menschen sterben“, so Marina Rinke beim Start der Kundgebung auf dem Sparkassenvorplatz. tr

