Demo gegen die Corona-Maßnahmen

Bensheim.Am Samstag (7.) findet ein Demo-Marsch unter dem Motto „Im Gleichschritt – Marsch“ ab 11.30 Uhr in der Fußgängerzone statt – mit anschließender Kundgebung auf dem Marktplatz. Diese steht laut Veranstaltern unter dem Titel „Lasst unsere Kinder atmen!“. In der Ankündigung heißt es: „Besorgte Eltern, Familien, Ärzte und Pädagogen sind willkommen.“ Redebeiträge sollen vorher eingereicht werden an die Adresse demo.kati@vollbio.de.

Bereits am vergangenen Samstag waren Demonstranten mit weißen Schutzanzügen durch die Stadt gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.11.2020