Demo gegen Rechts: 500 Teilnehmer am Storchennest

Bensheim.„Herz statt Hass – Gesicht zeigen gegen Rechtspopulismus“ – unter dieser Überschrift versammelten sich am Sonntagabend am Bensheimer Storchennest 500 Personen zu einer friedlichen Kundgebung, die nach ersten Erkenntnissen auch ohne Zwischenfälle ablief. Aufgerufen dazu hatte die Initiative gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Kreis Bergstraße. Auslöser waren zwei anonyme Drohbriefe, die die Firma Studio Roth erhielt, nachdem sie an ihrem Zaun ein AfD-kritisches Banner aufgehängt hatte (wir haben berichtet). Deren Geschäftsführer Alexander Gebhardt betonte am Rednerpult, dass er sich nicht einschüchtern lasse und weiter seine Meinung sage. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.10.2018