Den Einstieg ins Arbeitsleben erleichtern

Bensheim.Junge Menschen dem Arbeitsleben zuzuführen – das ist das gemeinsame Ziel des Bildungswerks der Hessischen Wirtschaft (BWHW) und der Ausbildungsinitiative Paten für Ausbildung (PfAu) der Städte Bensheim und Zwingenberg.

Während PfAu ehrenamtlich Schülern der Bensheimer Haupt- und Realschulen bei der Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche hilft, unterstützt das Bildungswerk auf hauptamtlicher Basis bei der Eingliederung in den Arbeitsprozess. Nachdem man sich bereits bei verschiedenen Ausbildungsmessen getroffen hatte, lag es nahe, sich auszutauschen und gegenseitige Unterstützungsmöglichkeiten zu finden. Gerne folgten „die Paten“ einer Einladung in die Lilienthalstraße in Bensheim, dem Sitz des Bildungswerks.

Standortleiterin Claudia Kopanski erläuterte in einem kurzen Vortrag Organisation und Ziele der Einrichtung. Das BWHW legt seinen Fokus nicht nur auf Jugendliche ab 16 Jahren, sondern bietet durch ganzheitliche Förderung, allen Arbeitswilligen eine Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt. An rund 50 Standorten in Hessen und Rheinland-Pfalz sind 800 Mitarbeiter und 1200 Dozenten mit der Erst- oder Wiedereingliederung beschäftigt. Der Standort Bensheim hat 40 Mitarbeiter und eine Vielzahl an Dozenten.

Durch die vermehrte Arbeit mit Migranten ist auch die Vermittlung von Normen und Wertvorstellungen sowie berufsbezogene Sprachförderung in den Vordergrund gerückt. Die Zusammenarbeit mit Betrieben, Behörden, Handwerkskammern und Schulen ist stark ausgeprägt.

Bei einem Rundgang durch die Einrichtung konnten sich die Paten über verschiedene Maßnahmen informieren. In gut ausgestatteten Unterrichtsräumen werden ausbildungsbegleitende Hilfen, Unterstützung für Alleinerziehende, berufsbezogenes Deutsch, Teilqualifizierung im Beruf Verkäufer mit eigens eingerichtetem Ladenlokal und vieles mehr angeboten. Selbst eine „offene Fahrradwerkstatt“ in der hauptsächlich Flüchtlinge Fahrräder reparieren und wieder straßentauglich machen, ist vorhanden.

Für Spenden von Alträdern, Ersatzteilen, Helmen und Schlössern ist die Werkstatt sehr dankbar (freitags zwischen 13 und 15.30 Uhr).

Ein für die Paten besonders interessantes Projekt, „Wirtschaft integriert“, wurde anschließend von Wolf-Thorsten Saalfrank und dessen Kollegen Ursula Buckow und Thomas Bauer vorgestellt. Das Programm richtet sich an junge Menschen unter 27 Jahren. Die Altersbegrenzung wird allerdings in Kürze aufgehoben, so dass sich der Kreis der Anspruchsberechtigten stark erweitert. Die Maßnahme startet mit einer drei- bis sechsmonatigen Berufsorientierung, die eine Kompetenzfeststellung und eine Orientierung in mindestens drei Berufsfeldern im Bildungszentrum des Handwerks vorsieht. Daran schließt sich die Einstiegsqualifizierung mit sechs bis zwölf Monaten an. Dabei handelt es sich um ein betriebliches Langzeitpraktikum als Vorbereitung auf die Ausbildung.

Der dritte wichtige Projektbaustein ist die AusbildungsbegleitungPlus. In dieser Zeit wird neben der betrieblichen Ausbildung die Berufsschule regulär besucht. Gegenwärtig werden 72 Frauen und Männer aus über 13 Ländern in 20 Berufen mit diesem Projekt im Kreis Bergstraße unterstützt. Für interessierte Arbeitgeber bietet www.bwhw.de weitere Informationen.

Die Paten für Ausbildung haben beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk zu intensivieren. Unterstützung bei Erstellung von Lebensläufen und Bewerbungsunterlagen wurde bereits zugesagt. Zusätzlich sucht das BWHW Dozenten die beim Stütz- und Förderunterricht mitwirken können. In den Fächern Deutsch, Mathematik, Chemie, Physik und Fachtheorie besteht Bedarf. Angefangen von zwei Wochenstunden sind alle Modelle denkbar. red

Info: Weitere Infos per E-Mail unter saalfrank.wolf-thorsten@ bwhw.de

