Den Finanz-Führerschein bestanden

Bensheim.Die Schüler der Berufsfachschule (10BF1 und 10BF2) der Karl-Kübel-Schule erhielten jetzt ihre Zertifikate zum Nachwuchsexperten in Finanzfragen von Frau Schilling, verantwortlich für die Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bergstraße.

Das Gemeinschaftsprojekt zwischen der Awo und Kübel-Schule beschäftigte die Schüler sechs Wochen lang mit Fragen rund um das Thema „Wirtschaften in privaten Haushalten“.

Ein Blick auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigt die traurige Wirklichkeit. Knapp zwei Drittel der unter 25-Jährigen, die 2018 eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchten, haben laut Statistischem Bundesamt offene Verbindlichkeiten bei Telekommunikationsanbietern in Höhe von 1573 Euro. Jede vierte Person gab als Hauptauslöser der Überschuldungssituation eine unwirtschaftliche Haushaltsführung an. Die neuesten Zahlen von 2020 bestätigen: 9,63 Prozent der unter 30-Jährigen sind verschuldet – es besteht dringender Handlungsbedarf.

Aus diesem Grund bietet die Awo Bergstraße ein Unterrichtskonzept zum Thema „Wirtschaften in privaten Haushalten“ an, das Bewusstsein der Schüler für Geld und die Gefahren übermäßigen Konsums sollen geschärft werden. Gleichzeitig sollen die Lehrer in die Lage versetzt werden, Hilfestellung zu geben, wenn sie mitbekommen, dass Schüler in Geldnot geraten sind. „Wir haben die Unterrichtsreihe zusätzlich durch mediale Angebote und Online-Recherchen ergänzt, denn unsere Schüler müssen später auch ohne uns Lehrer sinnvoll mit ihrem Geld haushalten können“, so Frau Höfle, Schulsozialarbeiterin an der KKS. „Selbstständige Recherchen, Kosten- und Preisvergleiche sowie Übersichts-Portale waren daher unerlässlich und Teil der Unterrichtskonzeption.“

Unterstützung erhielt Frau Höfle von den Ethik-Lehrkräften Frau Kissel und Frau Nocher, die im Simulationsspiel „Der Azubi Anton“ den S Azubi Anton gründete seinen ersten eigenen Haushalt und hatte dafür 754 Euro netto zur Verfügung. Mit diesem Budget mussten sich die Schüler auf die Wohnungssuche in Roßdorf begeben, ein Bankkonto eröffnen, ein Smartphone kaufen sowie die Nebenkosten – wie beispielsweise Strom, Wasser, Heizung, aber auch Netflix, Internet und den Handytarif – abdecken.

Am Ende der Simulation stand der Wunsch nach einem Autokauf auf der Tagesordnung. Darüber hinaus stellten die Schüler einen Haushaltsplan auf, überlegten sich, wie sie mit dem Geld umgehen müssen, wie viel Geld sie wirklich zum Leben benötigen und informierten sich über notwendige Versicherungen.

„Es war erstaunlich, mit welchen Vorstellungen die Schüler teilweise zu Beginn in das Simulationsspiel gegangen sind.

Aber sie haben schnell verstanden, dass die 754 Euro rasch aufgebraucht sind. Insbesondere als wir uns die Mietpreise in Darmstadt angeschaut haben.

Da wurde den Schülern klar, dass sie sich dort – wenn überhaupt – nur eine Wohnung in einer WG leisten können“, erzählt Frau Höfle. Die 25 Teilnehmer haben in diesem sechswöchigen Projekt – aufgrund der Hygienemaßnahmen in Zweier-Teams – gemeinsam ihre Haushaltspläne erarbeitet und viel dazu gelernt.

„Wir sind zuversichtlich, dass ihr Lernen nachhaltig war und sie nicht zu den zehn Prozent der Überschuldeten gehören werden“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Karl-Kübel-Schule. red

