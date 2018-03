Den Frühling mit flinken Füßen begrüßt

Beim Irish Spring Festival im ausverkauften Parktheater wurde Musik und Tanz von der grünen Insel geboten. © Neu

Bensheim.Beim Finale hielt es keinen mehr auf den Sitzen: Den traditionell in Bensheim stattfindenden Tour-Abschluss des Irish Spring Festival of Folk Music machten zwei irische Folkbands zusammen mit zwei Schwestern aus dem kanadischen Bundesstaat Nova Scotia am Sonntagabend zum Spektakel.

Tanzend ins Finale

Die insgesamt neun Musiker heizten dem Publikum im ausverkauften Parktheater

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.03.2018