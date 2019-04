Den Frühling mit viel Musik begrüßt

Schwanheim.Der Singkreis Schwanheim hatte zum Frühlingsfest eingeladen – und pünktlich dazu strahlte wieder die Sonne auf das Dorfgemeinschaftshaus. Dort herrschte emsiges Treiben, Spannung lag in der Luft, und jeder war auf die musikalischen Darbietungen gespannt.

Die Leiterin der Chöre, Cosima Seitz, verstand es an diesem Nachmittag, sowohl die Sänger wie auch das Publikum in den Bann der Musik zu ziehen. Mit viel Engagement und Herzblut boten die Jüngeren und Erwachsenen ein Programm mit vielen Facetten. Im Dorfgemeinschaftshaus wurde es schnell ziemlich eng. Die Gäste erwartete ein buntes Programm, und sie freuten sich über liebevoll und frühlingshaft gedeckte Tische.

Das Konzert der vier Gruppen stand im Vordergrund des Nachmittags. Passend zur Jahreszeit hatten sich die Sänger eine ganze Reihe an Liedern ausgesucht, die sie präsentierten. Am Anfang stand die Darbietung der Jüngsten. Chorleiterin Cosima Seitz ist in der glücklichen Lage, dass sich viele Kinder im Chor engagieren und mit Feuereifer dabei sind. Dem Winter sagten die jungen Sängerinnen und Sänger ade und schlugen musikalisch die Brücke zu den Vögeln, die nun alle da sind. Sie ließen ihr Publikum auch wissen, wovon Bienen und Frösche träumen. Danach ließen sie den Lenz grüßen und das Publikum mit einstimmen. Die Gäste ließen sich nicht noch einmal bitten und sangen kräftig mit.

Das musikalische Nachmittagsprogramm bot über alle Altersrichtungen hinweg einen bunten Strauß an Liedern, die vor allem dem Frühling gewidmet waren. Im Anschluss an den Kinderchor traten die Erwachsenen nach vorne und ließen den Mai musikalisch hereinrauschen. Mittlerweile ist aus einem Teil des Kinderchors auch ein Jugendchor gewachsen. Zehn Sängerinnen und ein Sänger sind es, die sich heute dort engagieren. Diese Gruppe unterstützte bereits bei mehreren größeren Konzerten und hinterließ an diesem Nachmittag ebenfalls eine beeindruckende musikalische Visitenkarte mit dem flotten „Puttin on the Ritz“.

Die Erwachsenen des Singkreises präsentierten dem Publikum unter anderem Titel wie „Nun will der Lenz“, „Erlaube mir“ und „Sally Gardens“. Ein Dank ging zwischendurch an Thomas Adelberger, der die Chöre am Klavier begleitete.

Neben dem Konzert stand auch der Verkauf von Osterartikeln auf dem Programm. Ob es die in ukrainischer Batiktechnik bemalten Ostereier waren oder die anderen österlichen Dekorationen – das Angebot kam gut an. Der Erlös fließt komplett in die Chorarbeit und vor allem in den Kinderchor. Geboten wurde im Eingangsbereich ferner ein umfangreicher Bücherflohmarkt, bei dem viele einen Blick auf die dort ausliegende Literatur warfen. Während der gesamten Zeit sorgten die Organisatoren für ein reiches Büfett, an dem man sich nach Herzenslust mit Kaffee und Kuchen stärken konnte.

Im Vordergrund stand an diesem Tag jedoch das Singen. Beim Singkreis sind in den vergangenen Jahren durch die Gründung eines Kinderchors auch einige jüngere Mitglieder neu dazu gekommen. Viele andere Chöre haben mit dem Thema Nachwuchs Probleme, und oft tun sich Jüngere bei diesem Thema schwer. Umso erfreulicher, dass es in Schwanheim eine entsprechende Verjüngung und ein Wachstum gegeben hat.

Trotzdem sind dort neue Mitglieder stets gerne willkommen. „Vor allem Männerstimmen sind bei uns noch etwas rar“, warb die Chorleiterin für entsprechende Verstärkung. Auf das nächste Konzert müssen die Fans des Schwanheimer Singkreises noch etwas warten, das findet erst im Dezember statt.

