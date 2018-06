Anzeige

Bensheim.Der am 13. Juni 1998 von Claus D. von der Fink gegründete gemeinnützige Verein „Nitya Seva“ kümmert sich seit dem Jahr 2000 in Bhopal (Indien) um Straßen-, Slum-, Bahnsteig- und Waisenkinder sowie um kranke und bedürftige Mädchen und Jungen. Der Vereinsverantwortliche betreibt dort zusammen mit seiner indischen Ehefrau Asha drei eigene Heime. Nitya Seva feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

In den drei Einrichtungen – das am 9. Juli 2000 eröffnete Kinderheim in Bhopal-Chandbarh, das am 3. August 2004 seiner Bestimmung übergebene Kinderheim in Bhopal-Pipalner sowie das im Oktober 2014 eingerichtete After Care Center – haben derzeit über 200 Mädchen und Jungen ihr Zuhause.

Das Projekt hat die folgenden wesentlichen Auswirkungen: Die Kinder haben ein Dach über dem Kopf, eine eigene Adresse und sie erhalten täglich drei warme, nahrhafte Mahlzeiten, ein Schulfrühstück sowie einen Nachmittagssnack.