Den Mond durchs Teleskop betrachtet

Die Astronomie-AG besteht aktuell aus 15 Schülerinnen aus der E-Phase und einer Schülerin aus der Q-Phase. Zunehmender Beliebtheit erfreut sich die Astronomie-AG auch in der Unterstufe. Mit den jüngeren Schülerinnen, die im ersten Halbjahr die Astronomie-AG besucht haben, wird Ende Mai eine Sternennacht durchgeführt, da ihnen dieses besondere Event nicht vorenthalten werden soll. Das wachsende Interesse an Astronomie spiegelt sich in der Mitgliederanzahl der AG wider, die vor einem Jahr mit lediglich sieben Schülerinnen gestartet war. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.02.2018