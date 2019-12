Den Sound der 80er Jahre geprägt

Bensheim.Wo Weihnachtskonzert draufsteht, ist Weihnachtsmusik drin. Mit einem kurzen festlichen Medley aus „Oh Tannenbaum“, „I’m Dreaming OfA White Christmas“ und „All I Want For Christmas is You“, der aktuelle Nummer eins der US-amerikanischen Billboard-Charts, startete Chris Thompson seinen jährlichen Auftritt im Musiktheater Rex.

Etwa ein dutzend Mal hat Rex-Macherin Margit Gehrisch die

...