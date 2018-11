Den Wandel im Berufsbild miterlebt

Gronau.„Der alte Förster sitzt in seinem Zimmer und streichelt traumverloren seinen Hund.“ Das gefühlsselige Bild, das diese Liedtext-Zeile aus dem Heimatfilm „Das alte Försterhaus“ aus dem Jahr 1956 vermittelt, ist heute kaum noch Realität.

Längst flimmern in den Dienststuben der Revierförstereien die Computerbildschirme. Oder die Förster sind mit dem Dienstauto in ihren durch Zusammenlegungen größer gewordenen Revieren unterwegs. Den Wandel im Berufsbild hat auch Dirk Ruis-Eckhardt miterlebt. Seit 25 Jahren ist er Förster im Revier Bensheim, das der unteren Forstbehörde, dem Hessischen Forstamt Lampertheim, unterstellt ist.

Der „Gruneme Ferschde“

Da das Forsthaus in Gronau steht, nehmen ihn die Dorfbewohner aller Zentralisierung zum Trotz nach wie vor als „Gruneme Ferschde“ wahr. Dennoch kam es für den Jubilar überraschend, dass ihn auf Initiative des Ortsbeirats eine stattliche Delegation in seiner Sprechstunde aufsuchte, um ihm zum Dienstjubiläum zu gratulieren.

Gronau sei ohne Revierförsterei undenkbar, sagte Ortvorsteher Stefan Hebenstreit, der in seiner Laudatio darauf hinwies, dass die Waldbewirtschaftung schon immer zentraler Teil der lokalen Kulturgeschichte gewesen sei. Aus gutem Grund zeige das Ortswappen einen Baum als Symbol der waldreichen Gemarkung.

Aufforstung im Märkerwald

Nicht nur als Rohstofflieferant für die Bau- und Möbelindustrie habe der Wald große Bedeutung. Die Brennholzproduktion in Privatwäldern oder im Zuge des von Ruis-Eckhardt koordinierten Holzeinschlags stelle einen wichtigen Faktor in der Umsetzung der Energiewende vor Ort dar. Und angesichts des Klimawandels komme der vom Revierförster betriebenen Aufforstung im Märkerwald und in den angrenzenden Waldungen auf den Odenwaldbergen rund um Gronau eine wichtige Funktion beim Thema Lufthygiene und Klimaschutz zu.

Auch Ruis-Eckhardts waldpädagogische Angebote für Kindergarten- und Grundschulkinder würdigte der Ortsvorsteher, ebenso die jährlichen Kurzreferate im Rahmen des Grenzgangs. „Seine fachlich kompetenten Einblicke in das Ökosystem unserer Wälder und in die Arbeitsprozesse der Forstwirtschaft veranschaulichen die enorme Bedeutung des Kulturgutes Wald“, unterstrich Hebenstreit, der sich über die personelle Kontinuität in der Leitung der Revierförsterei freute. Zudem sei Gronaus Forstmann bei allen Waldbesitzern ein geschätzter Ansprechpartner.

Frank Dingeldey, stellvertretender Ortsvorsteher und Vorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft, sowie Ortsbeiratsmitglied Markus Rettig überreichten Ruis-Eckhardt im Namen des kommunalen Gremiums ein Präsent. Norbert Hebenstreit tat selbiges stellvertretend für die Vorstände der Jagdgenossenschaften Gronau-Süd und Gronau-Märkerwald.

Aus Nordhessen nach Gronau

Friedel Dingeldey, der für den Vorstand der SG Gronau gekommen war, stieß auf weiterhin gute Nachbarschaft von Forsthaus und Sportlerheim an. Pfarrerin Uta Voll und Kirchenvorsteherin Elke Dingeldey überbrachten Gottes Segen und Ortslandwirt Werner Jung die Grüße der Bauern. Ehrenortsvorsteher Peter Jenal und Ehrenortsbeirätin Annemie Russ erinnerten an die Neubesetzung der Försterstelle vor 25 Jahren.

Ruis-Eckhardt zeigte sich sichtlich gerührt. „Ich erfahre großen Rückhalt in der Bevölkerung, was nicht selbstverständlich ist“, freute er sich unter anderem über das Verständnis, das die Gronauer aufbringen, wenn Fällarbeiten anstehen und deshalb Waldwege kurzzeitig nicht genutzt werden können.

Es sei ein Glück, in Gronau Revierförster sein zu dürfen, bekundete Dirk Ruis-Eckhardt, der vor einem Vierteljahrhundert aus Nordhessen an den Westrand des Odenwaldes gewechselt war und nach anfänglichen Verständigungsproblemen mittlerweile auch den örtlichen Dialekt versteht. Als dann der Labrador der Försterfamilie in die Wohnstube schlich, um die Gratulanten zu beschnuppern, war es doch ein wenig wie im Heimatlied. Sicher nicht traumverloren, aber doch sehr beseelt. Ein Sinnbild der guten Beziehung einer Dorfgemeinschaft zu ihrem Förster und umgekehrt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.11.2018