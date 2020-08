Denkmalgeschütztes Juwel am Meerbach

Bensheim.Im oberen Fachwerk wurden echte Holzelemente verbaut. Das Fundament ist eine realistische Nachbildung aus gebrochenem Naturstein. Sogar die blauen Fensterläden mit Herzausschnitt sind genauso liebevoll gestaltet wie am Original.

Das steht an der Friedhofstraße, ist rund 350 Jahre alt und trotz seiner kompakten Abmessungen ein stadtbildprägendes Bauwerk. Das Bensheimer Weinbergshäuschen an der Friedhofstraße Richtung Zell ist so markant, dass es jetzt auch im Miniaturformat erhältlich ist. Maßstab 1:87. Hergestellt in Viernheim, verschickt in alle Welt. Als die Hütte gebaut wurde, stand sie in den Wingerten weit außerhalb der Stadt. Heute ist das Häuschen ein pittoreskes Idyll in einem größeren Ensemble. Das denkmalgeschützte Juwel am Meerbach wurde von Sigrid Diekow ab 2011 behutsam saniert. „Ursprünglich gab es einmal vier davon“, so die Ur-Bensheimerin, die gleich nebenan ihre Coaching-Praxis eingerichtet hat. Direkt an der Hahnmühle. Das Weinhaus wurde 1906 von Familie Heeb als Gutsausschank gegründet – den Großeltern von Frau Diekow.

Sie hatte einiges investiert, um das zweistöckige Gebäude – im Stadtgebiet das letzte seiner Art – für die Zukunft zu erhalten. Umso erfreuter war sie über die zweite Karriere in der Modellbauwelt: „Wir waren überrascht und dachten: Schau mal, das ist doch unser Häuschen!“ Zusammen mit ihrem Mann, ein Hobby-Eisenbahner, hatte sie daraufhin gleich zwei Exemplare bestellt. Ehrensache.

Unweit des Weinberghäuschens lebt der Diplom-Designer Richard Storch, der seit 18 Jahren bei der Firma Busch in Viernheim arbeitet. Das mittelständische Unternehmen stellt seit den 60er Jahren hauptsächlich Zubehör für Modellbahnen her. Storch, ebenfalls gebürtiger Bensheimer, kennt das Bauwerk seit Jahren. Unzählige Male ist er daran vorbeispaziert. Und weil Menschen wie er immer die Augen offen und eine Kamera dabei haben, wurde das typische Bensheimer Motiv in die Entwicklungsabteilung von Busch eingespeist. Mit Erfolg: Das Modell harmonierte ideal zur bereits etablierten Produktlinie „Weinreben“, aus denen sich ein richtiger Weinberg im Kleinen gestalten lässt. Unter der Artikelnummer 1387 wurde ein Stückchen Bensheim ins Sortiment aufgenommen.

Übrigens nicht zum ersten Mal. 2019 hatte das Unternehmen, ebenfalls auf Storchs Vorschlag, einen bekannten lokalen Hähnchen-Grillwagen im Kleinformat nachgebaut. Hinzu kommen weitere Bergsträßer Modelle: Vor einigen Jahren kopierten die Spezialisten das Alte Brauhaus aus Zwingenberg, ein Fachwerkbau aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das Modell „Klosterhalle“ ist eng an die Königshalle des Klosters Lorsch angelehnt.

Das Weinberghäuschen im Maßstab HO war auch deshalb interessant, weil es durch einen relativ geringen Materialbedarf kostengünstig herzustellen ist, so Richard Storch über den betriebswirtschaftlichen Faktor im Modellbau. Busch produziert die meisten seiner Teile heute im Lasercut-Verfahren. Mit dem Laser werden individuelle Formen zugeschnitten. Dadurch können sehr filigrane Teile auch in geringeren Stückzahlen gefertigt werden. Das schmucke Fachwerk ist identisch mit dem Original.

„Der Detailreichtum und die feine Verarbeitung sind einzigartig“, so der Hobby-Modellbauer Ralph Stühling aus Auerbach. Er kennt sich bestens aus im Reich der Miniaturen und hat sich das Weinbergshäuschen ebenfalls gesichert. Stühling schätzt die Produkte der Viernheimer – zumal das Unternehmen wiederholt südhessische Motive aufgreift.

Wo andere Hersteller allein auf Spritzguss setzen, mixt Busch seit vielen Jahren verschiedene Materialien wie Kunststoff, Gummi oder Holz. Zudem seien viele Teile mit anderen kombinierbar, was das Angebot für Sammler besonders reizvoll mache.

Jetzt wartet die Szene schon auf das nächste Modell des Herstellers. Richard Storch hat schon einige Ideen im Kopf. Sprechen will und kann er darüber noch nicht. Zunächst müssen die Vorschläge mit den Produktentwicklern besprochen werden. Ein weiteres Bergsträßer Original zum Zusammenkleben könnte schon bald in den Regalen liegen. tr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.08.2020