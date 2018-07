Anzeige

Bensheim. Die Gegenwart ist eine heiße, staubige und schweißtreibende Angelegenheit - vor allem, wenn man den Auftrag hat, das Bensheimer Bürgerhaus professionell in Schutt und Asche zu legen. Innere Entkernung heißt das im korrekten Baustellendeutsch, aber dazu später mehr.

Zur Zukunft der Immobilie, die bekanntlich für 8,88 Millionen Euro modernisiert werden soll, gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Stadt und MEGB haben in Zusammenarbeit mit dem Gestaltungsbeirat die ersten Entwürfe für die Fassade weiterentwickelt und sind bei der Denkmalpflegebehörde auf Zustimmung gestoßen.

Die modifizierte Variante scheint sich zumindest in der am Computer entworfenen Version besser in das Umfeld einzubetten. Dass man auch dieses Mal nicht auf ungeteiltes Lob stoßen wird, dürfte den Planern klar sein. Dafür ist das Thema emotional zu aufgeheizt. Dennoch ist das Bestreben erkennbar, eine offene und transparentere Fassade zu erschaffen, die dem Koloss etwas die Wucht nehmen dürfte. dr