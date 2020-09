Denkmalschutz bevorzugt Flachbau

Bensheim.Die Bürgerentscheid zum städtebaulichen Wettbewerb für den Marktplatz geht am 17. Januar über die Bühne. Der Vorschlag aus der Verwaltung fand am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung wie erwartet die Unterstützung von SPD, CDU sowie der AfD.

Ein Änderungsantrag von BfB, GLB, FDP und Rolf Tiemann (FWG), die sich für den Tag der Kommunalwahl (14. März) eingesetzt hatten, wurde von den drei Fraktionen abgelehnt. Die eigentliche Nachricht des Abends steckte aber in einem Schreiben der Denkmalschutzbehörde in Heppenheim, das vor der Sitzung verteilt wurde. Daraus geht eindeutig hervor, dass „ein Verzicht auf jegliche Bebauung an dieser Stelle (gemeint ist der obere Marktplatz) denkmalschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig ist“.

Hinzu kommt, dass auch aus Sicht der Behörde der Schorschblick nicht beeinträchtigt werden darf, wenn man irgendwann mal ein Haus am Markt 2.0 angeht. So kommt man in der Kreisstadt zum Schluss, dass ein eingeschossiger Bau unterhalb der Kirchplatzmauer, möglichst „filigran und transparent“, kein schlechter Weg ist, um die Lücke unterhalb des Gotteshauses zu füllen.

Kein Verständnis

Ganz im Sinne des Rathauses endet die Stellungnahme mit einer Einschätzung der aktuellen Situation. „Die Aussetzung des Wettbewerbsverfahrens stößt bei der Denkmalschutzbehörde auf Unverständnis, da es unseres Erachtens nach genügend Möglichkeiten zur Teilnahme und Einbringung von gestalterischen Möglichkeiten gegeben hat.“

Dass die deutlichen Ausführungen in der Debatte kaum Beachtung fanden, mag einerseits verwundern. Andererseits waren die Stadtverordneten aber auch zu sehr damit beschäftigt, in Zeiten des Wahlkampfs die Terminvergabe für den Bürgerentscheid als offenes Gefecht auszulegen, bei dem standesgemäß ausgeteilt werden konnte.

„Bei uns steht das Thema Bürgerbeteiligung nicht als Sonntagsrede, sondern als wesentliches demokratisches Beteiligungsinstrument im Vordergrund“, bemerkte BfB-Fraktionschef Franz Apfel. Die Zusammenlegung mit der Kommunalwahl sei eine Garantie für eine hohe Wahlbeteiligung. Finanziell und personell müsse kein zusätzlicher Aufwand gestemmt werden. „Der als Argument für getrennte Termine genannte Zeitgewinn ist völlig unerheblich – ein Vorwand“, so Apfel. Mit Scheinargumenten solle der Bürgerentscheid zum Scheitern gebracht werden. Immerhin müssen 25 Prozent der Wahlberechtigten mit Ja stimmen.

„Bürgerbeteiligung ein Fremdwort“

Für den Bürgermeister sei Bürgerbeteiligung ein Fremdwort, das mit der Realität nichts zu tun habe. Apfel erinnerte an die Grabenkämpfe in den vergangenen Wochen zwischen Verwaltung und BI, die schließlich vor dem Verwaltungsgericht endeten. Rolf Richter wolle unter allen Umständen verhindern, „dass sich unsere Bürger ein eigens Bild über die Gestaltung des Marktplatzes machen können“. Diese Politik spalte Bensheim.

GLB-Fraktionschefin Doris Sterzelmaier warf dem Rathauschef vor, nicht auf die BI eingegangen zu sein. Schließlich hätten CDU und SPD im Februar „alleine gegen alle anderen Fraktionen“ den Realisierungswettbewerb beschlossen. Allerdings – und auch das gehört dazu – verfügten die beiden Parteien über eine Mehrheit.

„Nachdem es dem Magistrat nicht gelungen ist, den Bürgerentscheid zu verhindern, stellt es sich für uns so dar, dass man jetzt versucht, durch die Wahl des Termins eine geringe Wahlbeteiligung zu erreichen“, meinte Sterzelmaier. Mit der Kommunalwahl zusammen gebe es eine größere Wahlbeteiligung, was den Bürgerentscheid auf eine breite demokratische Grundlage stellen würde. Nicht zumutbar sei, dass der 17. Januar voraussichtlich der vierte Wahltermin in vier Monaten sei.

„Sehen, was dabei rauskommt“

Holger Steinert führte für die FDP aus, dass man schon zu Beginn des Bürgerdialogs den Eindruck gehabt habe, es solle in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Seine Fraktion präferiere nach wie vor einen Flachbau mit begehbarer Terrasse. „Mit dem Bürgerentscheid haben wir kein Problem. Wir werden sehen, was dabei herauskommt.“ Die Initiatoren seien aber auf eine hohe Beteiligung angewiesen. Ob das bei einem separaten Termin der Fall ist, sei die große Frage.

Eine Verbindung mit der Kommunalwahl spart aus Sicht von Rolf Tiemann (FWG) Zeit und Ressourcen. Allein für den ersten Durchgang bei der Bürgermeisterwahl seien Sachkosten in Höhe von 57 000 Euro eingeplant. Seine Wählergemeinschaft gehe es generell um einen ergebnisoffenen Wettbewerb. Die Diskussion um den Termin sei vorgetäuscht. „Man merkt die Absicht und ist verstimmt“, monierte Tiemann. Verstimmt äußerte sich CDU-Fraktionschef Markus Woißyk nicht. Er machte aber deutlich, dass es einen Mehrheitsbeschluss für den Wettbewerb gab. „Demokratie muss man aushalten können.“ Genauso sei es das gute Recht der BI, einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen. Der 17. Januar sei der erste bestmögliche Termin. „Ausgeschlossen wird niemand von der Wahl. Ab dem 7. Dezember können Briefwahlunterlagen beantragt werden“, so Woißyk.

Kritik an den Kandidaten

Für ihn mitentscheidend: Lässt man im Januar die Bensheimer abstimmen, könnte das jetzige Parlament noch über das Ergebnis und das weitere Verfahren befinden. Ansonsten wäre die neue Stadtverordnetenversammlung nach der Kommunalwahl gefragt. „Die erste Arbeitssitzung hätten wir dann erst im Mai oder Juni.“

Er verwahrte sich zudem gegen Äußerungen der Bürgermeisterkandidaten Christine Klein, die in einer Pressemitteilung der BI der Verwaltung ein „undemokratisches Vorgehen“ unterstellte. Es sei auch keine „Unverschämtheit“, wie es FDP-Kandidat Stefan Stehle nannte, dass der Magistrat die Empfehlung ausspreche, mit Nein zu stimmen. Das Gremium sei grundsätzlich zu einer Stellungnahme verpflichtet.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.09.2020