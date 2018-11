Denkmalschutz muss gehört werden

Bensheim.Die Stadtverwaltung nimmt auf Nachfrage dieser Zeitung zu denen im Leserforum aufgeworfenen Fragen – wie in den vergangenen Monaten auch in der Berichterstattung über die Modernisierung des Bürgerhauses teilweise beantwortet wurden – wie folgt Stellung:

1. Die Denkmalpflege hat ihre Entscheidung sowohl mündlich als auch schriftlich geäußert. Es gab von Februar bis zuletzt im Juli eine Reihe von Gesprächen der Planer, Projektleitung und Vertreter der Stadt mit der Kreisdenkmalbehörde und Vertretern des Landeskonservators.

Stellungnahmen liegen vor

Die ablehnende Haltung zum Planungsansatz des Büros Klinger als auch zu den ersten Planungsvorschlägen von Losacker wurde sowohl mündlich in diesen Besprechungen als auch schriftlich per Mail am 2. März und als offizielle zusammenfassende Stellungnahme der weiteren Überlegungen am 3. April formuliert. Diese Stellungnahme lag dem Magistrat am 11. April und auszugsweise dem Bauausschuss am 12. April vor.

2. Die Stellungnahmen können jederzeit vorgelegt werden.

3. Zwar unterliegt das Bürgerhaus selbst nicht dem Denkmalschutz, sehr wohl aber der unmittelbar angrenzende Dalberger Hof und das unter Ensembleschutz stehende angrenzende Stadtgebiet südlich davon. Wegen dieser unmittelbaren Nachbarschaft des Bürgerhauses und seiner direkten Wirkung auf das schutzbedürftige Umfeld der historischen Altstadt war die Denkmalbehörde zu beteiligen.

4. Die Annahme einer vermeintlich entbehrlichen Einbindung der Denkmalschutzbehörde ist falsch, (siehe Punkt 3). Die Stellungnahme ist aus vorgenannten Gründen relevant für die Genehmigung des Vorhabens. red

