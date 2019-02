Bensheim.Die besten Songs von Depeche Mode verspricht die Band „Depeche Reload“, am Samstag, 23. Februar, ab 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim. Die Musiker reichen laut Ankündigung sehr nah an das Original heran, obwohl sie bewusst auf technische Effekte verzichten und alles live spielen. red

