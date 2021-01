Der älteste Kindergartenbau der Stadt

Bensheim.Wenn jedem Anfang ein Zauber innewohnen soll, so wie Hermann Hesse es in seinem Gedicht „Stufen“ beschreibt, so schwingt in jedem Ende doch ein bisschen Wehmut mit.

Das neue Jahr hat begonnen und in der Adolph-Kolping-Straße im Bensheimer Westen rückt der Abrissbagger an. Die Kita Sankt Winfried wird abgerissen, um Platz für einen zeitgemäßen Neubau zu schaffen. Bereits im Dezember

...