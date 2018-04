Anzeige

Schönberg.Am Ostermontag feierte in Schönberg Hermann Häupl seinen 90. Geburtstag. Er ist somit der älteste männliche Bewohner des Bensheimer Stadtteils. Wer ihn trifft, würde allerdings niemals in Betracht ziehen, dass er schon 90 Jahre alt ist, denn er steckt noch voller Vitalität.

Gelernter Schuhmacher

Geboren wurde Hermann Häupl am 2. April 1928 in Altsattel im Sudetenland. Nach dem Krieg wurde er im Jahre 1946 mit der Familie aus der Heimat vertrieben und kam nach Ostdeutschland. Eigentlich ist Hermann Häupl gelernter Schuhmacher, aber bis zu seinem Ruhestand im Alter von 65 Jahren arbeitete er in vielen verschiedenen Berufen.

Vor seiner Flucht im Jahre 1950 in den Westen arbeitete er im Kupferbergbau und anschließend im Bergbau im Ruhrgebiet. Als er seine Ehefrau Sigrid kennenlernte, war er Sanitäter bei den Auerbacher Pionieren. Im Jahre 1956 heiratete das Paar und zog in das Elternhaus der Braut nach Schönberg. Dort in seiner Wahlheimat hat Hermann Häupl tiefe Wurzeln geschlagen und ist in verschiedenen Vereinen Mitglied.