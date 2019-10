Der Beruf des Heilpraktikers

Bensheim.Silvia Duske und Anje Willmes stellen in einem kostenfreien Vortrag den Beruf des Heilpraktikers vor. Welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich aus einer Ausbildung als Heilpraktikerin?

Silvia Duske ist Inhaberin der Deutschen Heilpraktikerschule in Bensheim, Antje Villmes Fachbereichsleiterin. Sie beantworten an diesem Abend auch Fragen der Zuhörer, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.

Der Vortrag findet am Samstag, 19. Oktober, um 10 Uhr in den Räumen der Heilpraktikerschule Bensheim und des Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation in der Promenadenstraße 10-12 statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.10.2019