Anzeige

Bensheim.Im Rahmen ihres Toskanazyklus hatte die Weingilde Bergstraße nach der Chianti-Classico-Region abschließend zu den Weinen der südlichen Toskana ein geladen. Marlies und Winfried Christ präsentierten vor vollem Haus im Wappensaal des Dalberger Hofes die edlen und großen Rotweine von Montalcino und Montepulciano.

In der Einführung erfuhren die Zuhörer, dass Italien schon von den alten Griechen „Oinotria Tellus“ genannt worden ist, „das unsterbliche Land des Weines“. In keinem Land der Welt gibt es eine ähnliche Vielfalt und verschiedenartiger Interpretationen, das „Getränk der Götter“ herzustellen.

Schon Michelangelo schwärmte

In Italien wird in allen 20 Regionen Wein produziert auf insgesamt 920.000 Hektar, im Vergleich dazu in Frankreich sind es 868.000 und in Deutschland nur 102.000 Hektar. In der Toskana wachsen viele unterschiedliche Weintypen auf engstem Raum.