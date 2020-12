Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Das Ergebnis überraschte nicht, der Schlagabtausch vor der Abstimmung verlief ebenfalls erwartungsgemäß: Die Stadtverordnetenversammlung hat in einer Sondersitzung am Dienstagabend in der Weststadthalle den Bürgerentscheid zum Marktplatz am 17. Januar gekippt. Lediglich die SPD stimmte wie angekündigt gegen den entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion, die

...