Der Bürgerhaus-Entwurf ist Geschichte

Anzeige

Der Vorsitzende des Bauausschusses, Dr. Thomas Götz (GLB), äußerte die Bitte, dass man auf jeden Fall den Gestaltungsbeirat einbinden sollte. Schließlich handele es sich beim Bürgerhaus um eine ähnlich exponierte Stelle wie am Marktplatz. Götz regte zudem an, über ökologische Standards nachzudenken. So könnte man mit Photovoltaikplatten an der Fassade ein Zeichen setzen. Der Erste Stadtrat nahm die Wünsche auf, merkte jedoch an, dass er persönlich erhebliche Vorbehalte gegen Photovoltaikanlagen an Außenfassaden am Rand der Altstadt hege.

Kein Fluchttunnel nötig

Unstrittig war jedoch, dass die Änderungen im Inneren des 70er-Jahre-Baus durchaus vorteilhaft seien. Ritz und Losacker hatten die ersten Pläne von Klinger und Brückmann aus Lorsch, die für die letzte Ausschreibungsphase kein Angebot abgegeben hatten, an einigen Stellen angepasst.

Dazu zählt unter anderem eine Verkleinerung des Clubraums im Untergeschoss von 100 auf 90 Quadratmeter. Diese Reduzierung samt eines geänderten Zuschnitts hat zur Folge, dass kein Fluchttunnel Richtung Dalberger Hof gegraben werden muss. Die Behindertentoilette wird nicht am Eingang vom Beauner Platz aus angesiedelt, sondern wird Bestandteil der Sanitäranlage im unteren Foyer. Nach Rücksprache mit Catering- Unternehmen fällt zudem die Spülküche weg. Die freigewordene Fläche kann als Lager genutzt werden.

Im Erdgeschoss wird am Ausgang zum Dalberger Hof ein Windfang installiert, in dem sich nach Fertigstellung der Arbeiten ein weiteres Behinderten-WC sowie ein Aufzug befindet. „Dadurch wird zum ersten Mal der Wappensaal im Obergeschoss des Dalberger Hofes barrierefrei zugänglich sein“, erklärte Sachwitz. Den Fahrstuhl gab es in den ursprünglichen Plänen bereits, neu ist die weitere Behindertentoilette.

Der große Saal bleibt wie bisher teilbar, die Bühne soll ebenfalls an Ort und Stelle bleiben. Für die Fassade braucht es in diesem Bereich dann eine besondere Lösung. Dass eine durchgängige Glasfront wenig Sinn macht, zeigt sich bei nahezu jeder Veranstaltung im Bürgerhaus. Damit die Zuschauer nicht geblendet werden, müssen dauerhaft die Vorhänge zugezogen werden.

Auch wenn sich noch einiges in Abstimmung befindet, steht der grundsätzliche Zeitplan fest. Anfang Mai beginnen mit der Einrichtung der Baustelle die Arbeiten zunächst im Innern des Gebäudes. Nach dem Winzerfest Mitte September – wenn die Fahrgeschäfte den Beauner Platz wieder verlassen haben – geht es außen mit dem Abriss weiter.

8,88 Millionen Euro kostet die Modernisierung des Gebäudes, von dem außer den Grundmauern nicht viel erhalten bleibt. Nach Abzug von Fördermitteln und der Vorsteuer bleiben 5,4 Millionen Euro, die dann über Kredite finanziert werden müssen.

Gibt es keine Verzögerungen, könnten Anfang 2020 die ersten Veranstaltungen im neuen Bürgerhaus über die Bühne gehen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.03.2018